Москва удалила полученные для оформления цифровых пропусков данные

Москва, 13 мая. Правительство Москвы удалило данные, полученные для оформления цифровых пропусков, сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Персональные данные жителей Москвы, которые использовались для оформления цифровых пропусков в прошлом году, удалены. Согласно федеральному законодательству, информацию уничтожили без возможности восстановления.

Развитие цифровизации активизировалось в период пандемии коронавируса. Граждане пользовались не только электронными пропусками, но и усовершенствованными технологиями.