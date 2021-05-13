В США назвали три главных преимущества российского истребителя МиГ-35

Вашингтон, 13 мая. Россия готова начать серийное производство новейшего многофункционального истребителя МиГ-35, который обладает рядом уникальных достоинств, пишут зарубежные СМИ.

Статью на данную тему опубликовал военный эксперт Марко Майер в американском издании Air Data News (ADN), пересказ его основных тезисов представлен «ПолитРоссией». Майер уверен, что руководство РФ намерено использовать МиГ-35 особым образом и отмечает три главных преимущества этого боевого самолета.

По мнению автора ADN, очередной представитель линейки «МиГ» обладает отличным бортовым радаром с фазированной антенной решеткой и высокой стойкостью к постановке помех. Это позволит российскому истребителю отслеживать различные цели, оставаясь вне зоны действия вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Майер уверен, что мощный двигатель РД-33МК с регулируемым вектором тяги позволит самолету уверенно маневрировать в сложных условиях реального боя.

Третьим преимуществом нового российского истребителя американский аналитик считает большое количество точек подвески бомб и ракет. По словам Мейера, выход МиГ-35 на мировой оружейный рынок может стать триумфальным благодаря его очевидным достоинствам.

Ранее сообщалось о возможности размещения на МиГ-35 самой широкой номенклатуры бортового вооружения.