В момент нападения Галявиева у казанской гимназии №175 не было договора на охрану

Казань, 13 мая. Гимназия №175, где устроил бойню казанский стрелок, не заключала договор на охрану. Факт отсутствия контракта прокомментировал директор образовательного учреждения.

По его словам, договор с частной охранной структурой не был продлен еще в марте прошлого года. От услуг отказались из-за перевода учебного процесса на дистанционный формат, сообщил источник ФАН.

Нападение было совершено 11 мая. В заведение вошел вооруженный дробовиком 19-летний Ильназ Галявиев. По версии следствия, он застрелил семь подростков и двух учителей. Директор гимназии рассказал потом, что обвиняемый характеризовался как уравновешенный человек, сообщал ФАН.