Студентов ж/д техникума в Коми незаконно выселяли из общежития

Сыктывкар, 13 мая. Сосногорская транспортная прокуратура выявила и устранила нарушения в работе администрации Ухтинского техникума железнодорожного транспорта.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, за нарушение правил проживания студентов техникума могли выселить из общежития. Подобный вид дисциплинарного взыскания не предусмотрен в законодательстве РФ, сообщили в ведомстве.

Транспортный прокурор потребовал от администрации техникума внести в локальные документы необходимые изменения и привести их в соответствие с действующими законами. В результате прокурорского вмешательства нарушения были устранены.

Ранее побег студентки из общежития в Омске закончился падением с высоты. Девушка решила незаметно для коменданта выбраться из здания и сорвалась с пожарной лестницы, писал ФАН.