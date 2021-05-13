Житель Саратовской области проведет в колонии 12 лет за жестокое убийство бабушки

Балаково, 13 мая. Суд вынес приговор 32-летнему местному жителю, подозреваемому в жестоком убийстве своей бабушки. Мужчина признан виновным и проведет 12 лет в колонии строгого режима.



Конфликт между внуком и бабушкой разгорелся из-за необходимости ухаживать за престарелой женщиной. В ходе ссоры балаковец нанес родственнице несколько ударов по голове и надавил ей коленом на грудь всем весом. На следующий день он обнаружил бабушку мертвой.

«Суд вынес достаточно жесткий приговор, хотя обвиняемый не скрывался и во время следствия полностью признал свою вину. Но убийство было жестким, судья имел полное право вынести подобный вердикт. Думаю, сторона обвиняемого попробует подать апелляцию», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Валерий Трофимов.

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