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Роскосмос предложил американским астронавтам на МКС помощь с питьевой водой

Технологии
Роскосмос предложил американским астронавтам на МКС помощь с питьевой водой
pixabay.com

Москва, 13 мая. У американских астронавтов на МКС вышла из строя система подачи питьевой воды WPA. Роскосмос заявил о готовности помочь американцам и поделиться с ними запасом воды.

По версии, озвученной представителями NASA, отказ системы мог произойти из-за утечки. В агентстве заметили, что угрозы для жизни экипажа нет, и на станции есть запчасти для ремонта системы, который закончат к следующей неделе. Однако в Роскосмосе подчеркнули, что готовы оказать американским коллегам помощь, хотя запроса из США пока не поступало.

«Между партнерами по проекту МКС существуют паритетные отношения в части предоставления необходимых экипажу ресурсов, в том числе и воды, поэтому при необходимости мы поможем коллегам», — сказал представитель пресс-службы корпорации.

Система WPA получает воду путем переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. В российском модуле МКС используют аналогичные системы.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

В апреле Роскосмос заявил, что утечка воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» на МКС снижена в три раза, но потери воздуха все еще остаются.

мкс роскосмос nasa
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