В Сирии произошло нападение на колонну турецких военнослужащих

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии погиб турецкий военнослужащий, еще четверо ранены. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

2- Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize baş sağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021

Инцидент произошел поздним вечером 10 мая. По дороге между пограничным переходом Баб эль-Хава и сирийской деревней Кяфр Лусин двигалась турецкая колонна из семи автомобилей. В какой-то момент начался ракетный обстрел.

«В зоне операции «Весенний щит» один из наших военнослужащих погиб. Еще четыре человека получили ранения в результате ракетного обстрела колонны снабжения 10 мая 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

1- Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 11, 2021

Вместе с тем, по данным расположенной в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), во время движения колонны произошел взрыв придорожной мины. Одна из машин получила значительные повреждения.

«Турецкие силы подверглись нескольким атакам с применением стрелкового оружия, а также гранатометов», — говорится в сообщении SOHR.

После подрыва и отражения атаки район был оцеплен турецкими армейцами, которые пропускали только машины скорой помощи, прибывшие для эвакуации раненых.

Турецкие силы в Идлибе

Зона операции «Весенний щит» находится на северо-западе Сирии. Анкара проводила военную кампанию ее с 27 февраля по 6 марта 2020 года, оказывая поддержку незаконным вооруженным формированиям в провинции Идлиб.

Активная фаза продолжалась несколько дней. Турецкая армия наносила удары по объектам и позициям армии Сирийской Арабской Республики (САР). Позже, 5 марта, прошли переговоры Президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о прекращении огня с полуночи 6 марта.

Однако после этого Анкара не прекратила поддержку протурецких вооруженных группировок, оправдывая это якобы обеспечением стабильности в регионе.