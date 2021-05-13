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В Сирии произошло нападение на колонну турецких военнослужащих

Весь мир
В Сирии произошло нападение на колонну турецких военнослужащих
twitter.com  /  @Ekremarslan95

В провинции Идлиб на северо-западе Сирии погиб турецкий военнослужащий, еще четверо ранены. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Инцидент произошел поздним вечером 10 мая. По дороге между пограничным переходом Баб эль-Хава и сирийской деревней Кяфр Лусин двигалась турецкая колонна из семи автомобилей. В какой-то момент начался ракетный обстрел.

«В зоне операции «Весенний щит» один из наших военнослужащих погиб. Еще четыре человека получили ранения в результате ракетного обстрела колонны снабжения 10 мая 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Вместе с тем, по данным расположенной в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), во время движения колонны произошел взрыв придорожной мины. Одна из машин получила значительные повреждения.

«Турецкие силы подверглись нескольким атакам с применением стрелкового оружия, а также гранатометов», — говорится в сообщении SOHR.

После подрыва и отражения атаки район был оцеплен турецкими армейцами, которые пропускали только машины скорой помощи, прибывшие для эвакуации раненых.

Турецкие силы в Идлибе

Зона операции «Весенний щит» находится на северо-западе Сирии. Анкара проводила военную кампанию ее с 27 февраля по 6 марта 2020 года, оказывая поддержку незаконным вооруженным формированиям в провинции Идлиб.

Активная фаза продолжалась несколько дней. Турецкая армия наносила удары по объектам и позициям армии Сирийской Арабской Республики (САР). Позже, 5 марта, прошли переговоры Президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны договорились о прекращении огня с полуночи 6 марта.

Однако после этого Анкара не прекратила поддержку протурецких вооруженных группировок, оправдывая это якобы обеспечением стабильности в регионе.

сирия турция весенний щит
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