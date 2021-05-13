Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
13 мая 15:00
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:58
Общество
«Всех найдут»: Манукян предрек финал «спонтанных протестов» команды Навального
14:57
Общество
Оксана Федорова пожелала успехов участникам конференции «Многоликий Петербург»
14:56
Происшествия
Врачи прибыли к школе Казани после стрельбы за семь минут
14:55
Происшествия
Детский омбудсмен будет настаивать на награждении педагогов после стрельбы в Казани
14:55
Армия
Литва намерена передать Украине военную помощь
14:54
Происшествия
Путин предложил наградить государственными наградами учителей казанской школы
14:53
Происшествия
Бывшего замглавы ОМВД по Чехову осудили за хранение боеприпасов
14:49
Политика
В РФ сочли спешку Зеленского по встрече с Путиным признаком проблем Украины
14:47
Политика
Путин назвал стрельбу в казанской школе варварским преступлением
14:46
Общество
Таинственное послание с «Титаника» будоражит канадских ученых несколько лет
14:46
Происшествия
Трехлетний мальчик из Калининграда провел три дня в квартире с умершими родителями
14:44
Политика
Владимир Путин может получить Нобелевскую премию мира
14:40
Общество
Срок годности «Спутника V» увеличен до восьми месяцев
14:39
Общество
Доктор Комаровский раскрыл неожиданную пользу сквозняков
14:39
Общество
Известный психотерапевт выступил за внедрение в России психологических паспортов
14:38
Шоу-бизнес
Садальский объяснил, почему Ольга Дроздова покинула театр «Современник»
14:38
Армия
Авторы NI назвали самый подходящий город для выживания при ядерном апокалипсисе
14:36
Происшествия
Игра в Counter-Strike принесла казанскому стрелку деньги на дробовик и патроны
14:36
Общество
Названа главная особенность Всероссийской конференции «Многоликий Петербург»
14:36
Происшествия
Житель Саратовской области проведет в колонии 12 лет за жестокое убийство бабушки
Все новости

Москва и Дамаск назвали санкции США главным препятствием для восстановления Сирии

Армия
Москва и Дамаск назвали санкции США главным препятствием для восстановления Сирии
twitter.com  /  @mustefabali

Дамаск, 13 мая. Дамаск и Москва заявили, что санкционное давление США препятствует восстановлению Сирии и улучшению гуманитарной ситуации в республике.

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф сделали совместное заявление, в котором обвинили Вашингтон в разграблении национальных богатств САР, а также в создании препятствий для возвращения сирийцев на родину.

«США противодействуют репатриации сирийских граждан и послевоенному восстановлению страны. На подконтрольных США интернет-ресурсах размещаются материалы, авторы которых насаждают ложное мнение о жизни населения в Сирийской Арабской Республике», — говорится в заявлении.

Деструктивность действий США подтверждается ситуацией в подконтрольном американцам лагере беженцев Аль-Хол. В настоящее время жители лагеря испытывают недостаток продуктов питания и воды. Кроме того, жители лагеря лишены медицинской помощи и медикаментов.

В заявлении отмечается, что США используют Сирию для решения геополитических задач, которые не предполагают восстановление мирной жизни в САР и урегулирование ситуации в Ближневосточном регионе.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин призвал международное сообщество спасти жизни и вернуть домой несколько десятков тысяч детей из расположенного в Сирии лагеря беженцев Аль-Холь. По его словам, в лагере проживают около 60 тысяч человек. При этом более 30 тысяч — это дети в возрасте до 12 лет. При этом в лагере была зафиксирована вспышка коронавируса.

санкции Сирия россия сша
Комментировать
Самое популярное
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Общество 285120 10 мая 2021
Британцы обратили внимание на одно слово праздничной речи Путина по случаю Дня Победы
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Происшествия 204297 11 мая 2021
Устроивший нападение на казанскую школу стрелок «хвастался» своей датой рождения
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Происшествия 198955 11 мая 2021
Погибшая в Казани учительница английского активно вела Instagram
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
Общество 185024 12 мая 2021
Установлена причина, почему стрелок из Казани расстрелял именно 8 «А» класс
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Политика 145195 10 мая 2021
«Супераншлаг» на Крымском мосту вызвал бурную реакцию у завистливых украинцев
Все новости / Армия / Москва и Дамаск назвали санкции США главным препятствием для восстановления Сирии
Рейтинг@Mail.ru