Москва и Дамаск назвали санкции США главным препятствием для восстановления Сирии

Дамаск, 13 мая. Дамаск и Москва заявили, что санкционное давление США препятствует восстановлению Сирии и улучшению гуманитарной ситуации в республике.

Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф сделали совместное заявление, в котором обвинили Вашингтон в разграблении национальных богатств САР, а также в создании препятствий для возвращения сирийцев на родину.

«США противодействуют репатриации сирийских граждан и послевоенному восстановлению страны. На подконтрольных США интернет-ресурсах размещаются материалы, авторы которых насаждают ложное мнение о жизни населения в Сирийской Арабской Республике», — говорится в заявлении.

Деструктивность действий США подтверждается ситуацией в подконтрольном американцам лагере беженцев Аль-Хол. В настоящее время жители лагеря испытывают недостаток продуктов питания и воды. Кроме того, жители лагеря лишены медицинской помощи и медикаментов.

В заявлении отмечается, что США используют Сирию для решения геополитических задач, которые не предполагают восстановление мирной жизни в САР и урегулирование ситуации в Ближневосточном регионе.

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин призвал международное сообщество спасти жизни и вернуть домой несколько десятков тысяч детей из расположенного в Сирии лагеря беженцев Аль-Холь. По его словам, в лагере проживают около 60 тысяч человек. При этом более 30 тысяч — это дети в возрасте до 12 лет. При этом в лагере была зафиксирована вспышка коронавируса.