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Посол Латвии заявил, что отношения Москвы и Риги достигли низшей точки

Политика
Посол Латвии заявил, что отношения Москвы и Риги достигли низшей точки
pixabay.com

Рига, 13 мая. Отношения Москвы и Риги достигли низшей точки со времен холодной войны. Так считает посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш.

Дипломат поделился мнением о связях между двумя странами в эфире одного из латвийских телеканалов. Риекстиньш заявил, что отношения России и Латвии стали ухудшаться после государственного переворота на Украине в 2014 году и сейчас их можно охарактеризовать как «низшую точку» со времен холодной войны.

Посол тут же отметил, что экономические отношения между РФ и Евросоюзом по-прежнему активные. ЕС, по словам Риекстиньша, остается важным торговым партнером России и большим источником инвестиций.

Ранее сообщалось, что Латвия потеряет часть железных дорог из-за ухудшения отношений с Россией.

Латвия посол рига
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