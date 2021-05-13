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Бизнесмен Олег Винник закрутил бурный роман после внезапного развода

  /   Обновлено: 13 мая 2021 14:25
Шоу-бизнес
Бизнесмен Олег Винник закрутил бурный роман после внезапного развода
instagram.com  /  @gelovinnik

Санкт-Петербург, 13 мая. Бизнесмен Олег Винник после неудачного брака с гимнасткой уверял, что будет внимательнее относиться к выбору избранницы, однако вновь окунулся в любовный омут с головой.

Винник на своей странице в Instagram опубликовал снимок с таинственной девушкой. Подписчиков кадр немало удивил, ведь только в марте он рассказал о разводе с супругой, болгарской гимнасткой Алекс. После разрыва предприниматель заявил, что впредь будет внимательнее относиться к выбору спутницы жизни.

По его словам, этот брак оказался неудачным и «не оправдал себя», а они с Алекс оказались слишком разными людьми. При этом спортсменка рассказала, что о разводе с Винником узнала из соцсетей. Поклонники пары надеялись, что супругам удастся помириться, однако, судя по свежему снимку, бизнесмен уже нашел новую любовь.О красавице ничего неизвестно, но подписчики предполагают, что бурный роман на стороне мог стать одной из причин развода с Алекс.

Олег Винник вновь женился после того, как 31 октября 2015 года в авиакатастрофе над Синайским полуостровом потерял всю семью — жену Марианну, дочь Александру и сына Диму. Тогда мужчина стал своеобразным символом трагедии, поэтому многие сочувствующие стали следить за его судьбой. Оправившись от потери, бизнесмен сначала завел роман с бывшей ведущей шоу «Дом-2» Катей Жужей, а позже познакомился с гимнасткой из Болгарии по имени Алекс.

Бывшая ведущая знаменитой телестройки вышла замуж за вице-чемпиона «Формулы-2» Артема Маркелова. Супруги воспитывают двух детей. Девушка была одной из тех, кого не расстроило закрытие «Дома-2» на ТНТ.

отношения роман винник
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