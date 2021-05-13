Стали известны тайны закулисья нового шоу «Я вижу твой голос»

Москва, 13 мая. Новое музыкальное шоу «Я вижу твой голос» стартует на канале «Россия-1» 14 мая. Журналистам удалось выяснить тайны закулисья нового проекта.

В каждом выпуске передачи главного участника будут знакомить с шестью героями. Эти люди представляют определенные профессии, но некоторые являются еще и вокалистами. Задача участника — отгадать, кто из них настоящий певец. Помогать в этом ему будут звездные гости, например, Филипп Киркоров, Анна Седокова, Николай Фоменко, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев и многие другие.

Фоменко признался, что найти настоящего вокалиста среди героев очень сложно. По словам телеведущего, профессиональный певец легко изобразит человека без музыкального слуха.

«Но самое главное, что среди героев открываются удивительные редкие таланты, которые поют так, что «добрый вечер»!» — отметил Фоменко.

Главный участник получит 1 миллион рублей, если сможет определить, кто останется в финале — настоящий певец или самозванец. Среди героев на сцену выйдут свадебный регистратор, таксист, тренер по фигурному катанию, бывшая рокерша, пародист и другие, пишет «Телепрограмма».

На канале «Россия-1» ранее завершился третий сезон музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!». В финальном выпуске Сергей Лазарев не сдержался и накричал на одного из членов жюри.