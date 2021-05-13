Денис Майданов клипом поздравил Черноморский флот РФ с 238-й годовщиной

13 мая в России отмечают день Черноморского флота. В этот четверг — 238-я годовщина его создания. Заслуженный артист России Денис Майданов в беседе с ФАН поздравил всех моряков-черноморцев, которые изо дня в день обеспечивают безопасность нашей страны.

«От всей души поздравляю черноморцев России с сегодняшним праздником. С утра уже губернатор Севастополя Михаил Владимирович Развожаев поздравил всех с 238-й годовщиной Черноморского флота России. И я тоже не остался в стороне и специально к сегодняшнему дню выпустил новую песню «Черное море» и одноименный клип, который уже появился на всех интернет-порталах», — поделился певец.

Денис Майданов поблагодарил за содействие в создании клипа командование, личный состав, экипажи боевых крейсеров Черноморского флота.

«Министерство обороны в целом, огромное спасибо за совместное создание такого большого видео, которое точно будет продолжать славу Черноморского флота России. От души поздравляю наших моряков и желаю им только успехов и крепости душа на боевом посту», — добавил собеседник ФАН.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с ФАН заявил, что россияне могут быть спокойны, пока у России есть доблестный Черноморский флот.