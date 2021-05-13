Известный психотерапевт выступил за внедрение в России психологических паспортов

На фоне трагедии в казанской гимназии общественность предлагает разные варианты усиления контроля над оборотом оружия. Один из них — ужесточение экспертизы и увеличение ее продолжительности, чтобы у специалистов было время выявить отклонения в поведении человека. Ряд экспертов также выступают за проверку на полиграфе.

ФАН обсудил с психиатром Александром Федоровичем и специалистом по профайлингу Анной Кулик оправданность этих мер и другие возможные пути решения сложившейся проблемы.

«Не успели отдышаться от Керчи»

По мнению врача-психотерапевта высшей категории Александра Федоровича, экспертиза для получения лицензии на оружие совершенно бессмысленна в том формате, в котором она существует на сегодняшний день. Для сравнения — на оценку психологического состояния призывников дается как минимум неделя, а экспертиза преступников может длиться месяцы.

«Сама по себе идея такого рода диагностики очень условна по двум причинам, — подчеркнул специалист. — Во-первых, человек может говорить о чем угодно, но только не о своей болезни. Он может сконцентрироваться, и психиатр ничего не узнает о ней. Во-вторых, психическое расстройство может наступить в момент, когда он уже вышел из кабинета психиатра».

Александр Федорович уверен, что ни 15-минутная, ни 15-дневная психолого-психиатрическая экспертиза не сможет гарантировать, что человек с неустойчивой психикой не получит лицензию на оружие. Он напомнил о случае с майором Денисом Евсюковым, который устроил стрельбу в московском супермаркете «Остров» в 2009 году.

«Евсюков был майором, офицером силового ведомства, — подчеркнул собеседник ФАН. — А он говорит, что поссорился с девушкой, поэтому уложил людей из табельного оружия».

ТАСС / Юрий Машков

Тем не менее, врач-психотерапевт считает, что есть способ предотвратить трагедии, подобные случившейся в казанской гимназии № 175.

«Нужно за каждым человеком закрепить психологический паспорт, — поделился своими соображениями Федорович. — Сделать это просто, ведь у каждого из нас есть медицинская карта, куда мы записываем о человеке сведения с самого рождения. Почему бы не добавить туда данные детского психолога, патопсихолога или дефектолога и не закрепить эту карту за человеком пожизненно»?

Специалист полагает, что для реализации данной инициативы не потребуется слишком больших вложений.

«Все школьники пишут контрольные работы, — заметил эксперт. — Почему бы в этот момент не предложить им небольшой тест на 15-20 вопросов и потом не обработать его? Это недорого, это рассчитывается нажатием на одну кнопку. На выходе мы получим профориентирование, четкое представление о том, что происходит в семье, и возможность выявить скрытые тенденции: импульсивность, агрессивность, склонность к депрессивным реакциям».

Александр Федорович считает, что такая регулярная диагностика в перспективе позволит понять сразу несколько вещей: в какой род войск отправлять мальчиков, кому можно выдавать водительское удостоверение, а кому — нет.

«Реализация этой возможности позволит нам избежать трагических событий, о которых мы говорим в очередной раз, — заключил Александр Федорович. — Мы еще от Керчи не успели отдышаться, а теперь получаем Казань».

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Врач-психотерапевт добавил, что тестирование для психологического паспорта должно проводиться ежегодно, в том числе и во взрослом возрасте.

«Где взять время и специалистов?»

Другая предложенная мера по ужесточению процедуры контроля над выдачей оружия — применение во время медобследования детектора лжи — полиграфа. Об этом, в частности, говорил генерал-майор спецназа ГРУ в отставке Александр Чубаров.

Тем не менее, специалист по профайлингу Анна Кулик считает, что детектором лжи сложившуюся проблему не решить.

«Полиграф не выявляет психологические и тем более психиатрические признаки, — подчеркнула собеседница ФАН. — Он выявляет, совершал ли какие-то противоправные поступки человек в прошлом. Причем именно совершал, а не задумывался, мечтал или фантазировал. Качественное прохождение полиграфа занимает минимум 1,5 часа. Где взять столько времени и специалистов?»

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Анна Кулик отметила, что существующие недостатки системы медицинского освидетельствования для получения лицензии на оружие нужно решать иными способами.

«Скорее, необходимо усовершенствовать систему диагностики, тестирования. Многие врачи говорят, что те тесты, которые сейчас есть, в некоторой степени уже устарели. Кроме того, необходимо повышать квалификацию специалистов и увеличивать их количество. Мы все прекрасно знаем, что у одного врача не так много времени, а также мотивации из-за маленькой зарплаты».

Ранее публицист и обозреватель Владислав Шурыгин предложил систему социальных баллов для подростков, которая, на его взгляд, позволит избежать трагедий, подобных расстрелу школы в Казани.