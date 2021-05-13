Суд отказался отпустить Медведчука под личное поручительство депутатов ОПЗЖ

Киев, 13 мая. Ряд депутатов Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обратились в суд с просьбой отпустить главу политсовета партии Виктора Медведчука под личное поручительство.

Ходатайство о присоединении заявлений политиков к материалам уголовного дела было передано в суд, сообщает адвокат подозреваемого Богдан Коваль. В общей сложности поддержать Медведчука вызвались 40 однопартийцев. Однако столичный суд отказался освободить депутата.

Ранее обвиняемый в госизмене Медведчук прибыл к зданию Печерского районного суда Киева. Прокуратура намерена настаивать на аресте политика или залоге в размере более чем 10 млн долларов. Но лично внести средства у него не получится, поскольку все счета депутата заблокированы.