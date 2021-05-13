Сотрудники ФСИН ведут круглосуточное наблюдение за арестованным стрелком из Казани

Казань, 13 мая. Правоохранители осуществляют круглосуточное наблюдение за устроившем стрельбу в казанской гимназии Ильназом Галявиевым.

Задержанный является склонным к суициду и членовредительству, поэтому его поместили в одиночную камеру с видеонаблюдением. За ним круглосуточно наблюдают сотрудники ФСИН, чтобы не позволить Галявиеву покончить с собой.

Напомним, 11 мая Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани. Сотрудникам полиции удалось быстро задержать злоумышленника, однако он успел расстрелять нескольких человек. В результате инцидента погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 пострадали.