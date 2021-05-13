Заявление Илона Маска обрушило стоимость биткоина более чем на 15%

Вашингтон, 13 мая. Курс биткоина упал более чем на 15% — до 46,2 тысячи долларов за виртуальную монету. Обвалу предшествовали высказывания миллиардера Илона Маска в Twitter.

Курс криптовалюты частично скорректировал падение и поднялся выше 50 тысяч долларов за монету. Причиной такого обрушения стоимости биткоина стало заявление основателя и главы производителя электроавтомобилей Tesla Илона Маска. Он сообщил, что компания не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свою продукцию. Причиной этому он указал неэкологичность метода ее производства.

«Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля», — заявил предприниматель.

Ведущие криптобиржи отреагировали на решение Маска закономерным спадом активности. В последний год именно основатель Tesla является одним из главных популяризаторов криптовалют в медиапространстве. Его уверенность в биткоине сподвигла многих инвесторов закупать цифровые монеты.

По итогам апреля 2021 года продажи электрокаров в Китае сократились из-за критики в адрес американского производителя. В Пекине считают, что камеры Tesla могут передавать данные об инфраструктуре КНР за рубеж.