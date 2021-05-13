«Всех найдут»: Манукян предрек финал «спонтанных протестов» команды Навального

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России, блогер Вадим Манукян отреагировал на заявление «команды» Алексея Навального, что так называемая оппозиция меняет тактику организации незаконных митингов.

Соратник Навального, фигурант уголовного дела в России Леонид Волков, выступая в рамках конференции, организованной Университетом Чикаго, сообщил, что уличных протестов в той форме, в какой они были в январе 2021 года, больше не будет.

«Следующий протест не будет подготовленным или запланированным. Мы не будем объявлять, что назначаем акцию протеста на конкретный день, что готовим ее. Не будем распространять материалы об этом. <…> Но это всего лишь означает, что протест вспыхнет спонтанно, как это произошло в Тунисе в 2011 году. Это хорошо? Нет. Это неизбежно? Да», — приводит слова Волкова радиостанция «Голос Америки»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН).

Федеральное агентство новостей /

Вадим Манукян в комментарии ФАН пояснил, кому подает сигнал Волков, заявляя, что «будет как в Тунисе».

«Эти ребята, сбежавшие в Европу, подают смешанные сигналы своим сторонникам, — говорит Манукян. — Они заявляют, что публичного анонса незаконных акций больше не будет, и, если протест, а точнее беспорядки произойдут, они будут якобы «стихийными». На самом деле речь идет о том, что вся эта экстремистская братия (ФБК2 — структура Навального, которая, напомню, включена в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, скоро с высокой долей вероятности будет объявлена экстремистской) разбежится по закрытым чатам и там будут планировать свои якобы «стихийные» акции. Тем самым опять эти ребята, скрывшиеся в Европе, подставят под административные или даже уголовные статьи одурманенную их лозунгами молодежь. А Волков и Ко будут на это взирать издалека. Однако, скажу грубо: на всякую хитрую пятую точку обязательной найдется болт с резьбой. Всех найдут и вовремя остановят».

По итогам незаконных акций в поддержку отбывающего наказание за мошенничество блогера Алексея Навального многие участники беспорядков получили административные аресты или штрафы, было возбуждено несколько уголовных дел. Значительная часть так называемой «команды Навального» покинула Россию. Одним из первых — стал Леонид Волков, несколько месяцев назад перебравшийся в Европу.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.