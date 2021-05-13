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Замглавы Института стран СНГ: Россия рассматривает для интеграции всю Украину

Политика
Замглавы Института стран СНГ: Россия рассматривает для интеграции всю Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Россия готова к интеграции не только с Донбассом, но и со всей Украиной: Москва может сделать это по примеру Евросоюза. Об этом в интервью ФАН заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Заявление Брюсселя о том, что Россия пытается постепенно «поглотить» Донбасс, содержится в направленном странам-участницам объединения документе. В нем говорится, что проведение выборов в регионе и выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР «направлены на фактическую интеграцию» этих территорий в Россию.

«Если говорить о взаимодействии, например, как в рамках Европейского союза, то, конечно, Россия готова к интеграции. Не только Донбасса, но и всей Украины», — пояснил свою позицию собеседник агентства.

Он подчеркнул, что в интеграции нет ничего предосудительного, и напомнил о подписании Украиной уставных документов СНГ, в котором Киев еще может восстановить свое членство.

«Существует много интеграционных объединений, например Евразийский экономический союз или тот же Европейский союз. Именно для этого, например, создавалось Единое экономическое пространство — для интеграции Украины. Есть СНГ: Украина же подписала уставные документы содружества, это является интеграцией или нет? Да, она приостановила сейчас свое членство, но может его и восстановить», — добавил Евсеев.

При этом он отметил, что «поглощения» отдельных областей, о котором говорится в обнародованном документе, не планируется.

«Самым серьезным подтверждением этому служит то, что если бы Россия планировала поглотить Донбасс, то она не дала бы возможности украинским войскам контролировать часть Донбасса. Россия бы просто блокировала и полностью обеспечила защиту территории ДНР и ЛНР, не допустила бы вхождения войск ВСУ в эти регионы», — пояснил свою позицию собеседник агентства.

Замглавы института стран СНГ: Россия рассматривает для интеграции всю Украину
Федеральное агентство политических новостей  / Екатерина Чалова

Политолог отдельно прокомментировал возможные меры, которая Европа намерена принять для помощи Украине в противостоянии «поглощения». В их числе указано и содействие в вакцинации от коронавируса для предотвращения «дальнейшего ослабления страны из-за кризиса в сфере здравоохранения и социально-экономического кризиса».

«Конечно, Запад готов помочь Украине и предоставить вакцину, от которой отказались в Европе. Дания отказалась использовать вакцину, вызывающую образование тромбов. Я думаю, они с удовольствием предоставят эту вакцину украинским гражданам и как раз исследуют [на них] наличие тромбов вследствие вакцинации. Это, конечно, очень сильно «поможет» в преодолении социально-экономического кризиса в стране. Население Украины очень «ждет» именно такой помощи», — иронично высказался Владимир Евсеев.

Информацию о распространенном среди членов Евросоюза документе о планируемой «интеграции Донбасса Россией» опубликовал Bloomberg. В сообщении говорится, что подразделение Евросоюза по иностранным делам (EEAS) должно будет подготовить доклад по этому вопросу. В числе возможных мер помощи Украине в предотвращении интеграции, кроме содействия в вакцинации, указаны: усиление поддержки страны в борьбе с «гибридными угрозами», в том числе с киберугрозами и дезинформацией, снижение энергозависимости от России, активизация усилий по отказу в признании российских паспортов у жителей Крыма и Донбасса, рассмотрение возможности участия Украины в некоторых проектах ЕС в области безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собиралась «поглощать» ЛДНР ранее и не планирует делать этого в будущем.

россия донбасс украина ес владимир евсеев интеграция институт стран снг
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