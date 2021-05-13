Потерявшая в «Зимней вишне» дочь и внуков кемеровчанка просит о переквалификации дела

Кемерово, 13 мая. Потерпевшая по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» Ольга Тиханкина просит переквалифицировать обвинение в халатности двум пожарным на более тяжкое — обвинение в убийстве.

Заводский суд завершил судебное следствие и с 12 мая начал прения по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». На скамье подсудимых оказались восемь человек.

Пожар в «Зимней вишне» унес жизни 60 человек, в том числе 37 детей. В больницы после ЧП попали 147 человек. Накануне руководство торгового центра «Зимняя вишня» частично признало вину по делу о пожаре 2018 года в рамках предъявленного обвинения, сообщало Федеральное агентство новостей.