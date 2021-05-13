Лукашенко рассказал о запросе белорусов на перемены

Минск, 13 мая. Только белорусский народ вправе решать, каким должно стать его будущее. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Соответствующее высказывание главы государства прозвучало на торжественной церемонии вручения верительных грамот от послов других стран. В ходе мероприятия Лукашенко заявил, что только граждане республики имеют право выбирать свое будущее. Кроме того, в белорусском обществе существует запрос на перемены.

«Правда, это не всем нравится за рубежом», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что несмотря на непростые условия, республика выступает за конструктивное взаимодействие на международной арене. Страна готова идти на диалог, однако он должен быть уважительным и равноправным.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы.