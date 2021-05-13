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Муж Маши Распутиной: Она посвятила себя семье и выступает ради удовольствия

Интервью
Муж Маши Распутиной: Она посвятила себя семье и выступает ради удовольствия
instagram.com  /  @masharasputina_official

Москва, 13 мая. Советская и российская поп-певица Маша Распутина, которой в четверг исполняется 57 лет, выступает ради удовольствия, посвятив себя семье. Об этом в эксклюзивном интервью ФАН рассказал супруг артистки — бизнесмен Виктор Захаров.

Сама же Маша Распутина после звездного шествия в шоу-бизнесе в 90-х и начале 2000-х нечасто появляется на телеэкранах с новым музыкальном материалом и практически не дает интервью.

Виктор Евстафьевич, биография Маши Распутиной до того, как она стала звездой эстрады, типична для своего времени. Родилась в провинции, поступила в музыкальное училище, потом Москва, работа на фабрике и одновременно проба сил в музыкальных коллективах, потом замужество, вхождение в музыкальную тусовку. Однако именно ей удалось взойти на эстрадный олимп. Почему?

— Она талантливая. Пустышки, однодневки не могут стать частью истории российской эстрады.

Муж Маши Распутиной: Она посвятила себя семье и выступает ради удовольствия
ТАСС  / Вячеслав Прокофьев

Как появился этот яркий образ сибирячки?

— Образ ее создал Леонид Дербенев, великий поэт-песенник. Он разглядел ее суть. Он был ее творческим отцом и направлял ее духовное развитие.

Почему в последнее время Мария так редко радует поклонников новым материалом, концертами?

— Я человек непубличный, не люблю давать интервью… 21 год назад, когда Мария вышла за меня замуж, она перестала гастролировать. Самый тяжелый труд артиста — гастроли, это их заработок. Мария родила и посвятила себя семье. Она выступает ради удовольствия. Ей доставляет удовольствие творчество и возможность радовать своих поклонников.

Пойдет ли по стопам мамы ваша общая дочь, Мария Захарова? Пустите ли вы ее в шоу-бизнес?

— Да нет, конечно, она сама и слышать про это не хочет! Учится в университете, самостоятельно выбрала себе специальность, в дальнейшем видит себя диктором.

Вы взяли на себя роль продюсера своей супруги, с какой целью?

— Маша Распутина — имя, которое не нуждается в продюсировании. Она уже вошла в историю. Мы венчаны. А когда люди венчаны, не бывает браков по расчету, у нас все по любви. Мария — моя любимая женщина, жена, прекрасная мать, человек, которого я всегда хотел видеть счастливым и все для этого делаю. Мы близкие по духу люди. И я счастлив, когда слышу ее признание, что главное — не карьера, а семья. А семья у нас настоящая, мы все нужны друг другу, занимаемся нашим «жизнестроительством» и помогаем другим людям. И сегодня у нас праздник!

Муж Маши Распутиной: Она посвятила себя семье и выступает ради удовольствия
instagram.com  / @masharasputina_official

Маша Распутина (имя при рождении — Алла Агеева) родилась в 1964 году в Кемеровской области. За свою карьеру певица выпустила восемь студийных альбомов и сотрудничала, в частности, с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и другими.

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