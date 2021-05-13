Банде взрывников-грабителей банкоматов вынесли приговор в Красноярском крае

Красноярск, 13 мая. Участники преступной группы в составе 5 человек в течение 5 месяцев с декабря 2019 по апрель 2020 года взрывали в Красноярском крае банкоматы и забирали себе из них все добытые таким путем деньги. Новоселовский районный суд 5 мая 2021 года признал подсудимых виновными и приговорил их к лишению свободы, сроком от трех до шести лет.

«Банковские терминалы преступники взламывали с помощью газобаллонного оборудования. При этом орудовала банда на территории Красноярска и других городов края. За ними числится 22 преступных эпизода», — сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Общий ущерб от преступных действий банды составил более полутора миллионов рублей.

«Перед судом предстали 4 человека, в отношении одного из членов банды уголовное дело было прекращено постановлением суда в силу примирения сторон. Готовясь к преступлениям члены банды определили, что объектами их посягательств будут банкоматы, а если в населенных пунктах их не будет, то объектами совершения хищения денег станут магазины и почтовые отделения», — подчеркнула корреспонденту ФАН пресс-секретарь Красноярского краевого суда.

Приговор банде оглашали в суде два дня 5 и 6 мая 2021 года. Пока он еще не вступил в законную силу. Адвокаты осужденных планируют его обжаловать.