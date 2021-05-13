Звезда «Сватов» Анна Кошмал рассказала, когда объявят дату выхода седьмого сезона сериала

Москва, 13 мая. Актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени в сериале «Сваты», раскрыла подробности съемок седьмого сезона и рассказала, когда зрители могут увидеть новые серии.

Фанаты «Сватов» с нетерпением ждут завершения съемок любимого сериала и выхода новых серий. Работа над седьмым сезоном растянулась на целых четыре года. В Сети периодически появляется информация, что премьера новых «Сватов» состоится уже этим летом.

Однако актриса Анна Кошмал, которой часто приходится опровергать информацию о популярном проекте, сообщала в своем Instagram-аккаунте, что съемки еще не завершены. Поэтому говорить о дате выхода седьмого сезона еще рано, отметила звезда. По ее словам, отснято уже больше половины, но работа над финальными эпизодами временно приостановлена из-за пандемии коронавируса.

«Держим кулачки, чтобы в этом году появилась возможность наконец-то завершить съемки и выпустить седьмой сезон! <...> Как только съемки окончатся, вы сразу об этом узнаете», — заверила актриса поклонников «Сватов».

В ожидании новых серий фанаты сериала с пристальным вниманием следят за страницами актеров в социальных сетях. Недавно они обнаружили в аккаунте артистки Татьяны Кравченко в Instagram редкий кадр, сделанный во время съемок.