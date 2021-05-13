Глава Чечни считает Хабиба Нурмагомедова "проектом" UFC

Грозный, 13 мая. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением о бывшем чемпионе промоушена UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

Рамзан Кадыров считает, что непобежденный боец UFC Хабиб Нурмагомедов является "стопроцентным проектом" промоушена. Соответствующее мнение глава Чечни озвучил во время прямого эфира в Instagram-аккаунте.

"Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана", — отметил Кадыров.

Нурмагомедов на высказывание политика пока никак не отреагировал. В MMA боец провел 29 поединков, одержав победы во всех из них. О завершении карьеры Нурмагомедов объявил в октябре прошлого года.

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