Миронов объяснил намерение ввести налог на роскошь в России

Москва, 13 мая. Владельцев яхт, дорогостоящих автомобилей и частных самолетов могут обязать платить налог на роскошь в РФ. Инициативу продвигает фракция «Справедливой России».

Согласно законопроекту, новое налогообложение может быть введено уже в 2022 году. Об этом сообщается в материале «Общественной службы новостей».

«Мы считаем крайне несправедливым то, с какой скоростью растет разрыв между самыми бедными и самыми богатыми в нашей стране. На долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всего личного богатства в России. Пусть они платит налог на роскошь», — сказал руководитель фракции Сергей Миронов.

Он пояснил, что в документе роскошью называются автомобили дороже 8 миллионов рублей, вертолеты дороже 15 миллионов рублей и недвижимость стоимостью от 50 миллионов рублей.

Миронов ранее выступал с инициативой введения уголовной ответственности для коллекторов, использующих незаконные методы выбивания долгов.