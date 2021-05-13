В рамках нацпроекта «Культура» в селе Ябалаково за год построен новый Дом культуры

Уфа, 13 мая. В рамках национального проекта «Культура» в селе Ябалаково Илишевского района Башкортостана был открыт новый Дом культуры. Его общая площадь составляет 671 кв. м. Здание построили в течение одного года. Стоимость проекта составила 31,3 млн рублей, из них 27,3 млн рублей было выделено из бюджета РФ, а 3,9 млн поступило из бюджета Республики Башкортостан.

Местное население, особенно сельская молодежь, нуждалось в Доме культуры. Прежний не отвечал современным требованиям и функционалу подобного учреждения. Новый объект включает в себя большой универсальный зрительный зал на 300 посадочных мест: здесь предусмотрена возможность проведения дискотек, выпускных балов, спортивных соревнований, конференций и круглых столов. В здании также располагаются гримерные, библиотека, есть современное свето- и звукооборудование, обустроена комфортная санитарно-гигиеническая зона. Для молодежи, взрослых, детей созданы все условия для комфортного отдыха, площадка доступна и для маломобильных групп населения. Прилегающая территория обустроена и заасфальтирована.

Ябалаковскому сельскому Дому культуры был вручен сертификат о присвоении ему статуса «Сельский многофункциональный клуб». Основные направления работы этого учреждения — организация досуга населения, сохранение и развитие народного творчества, удовлетворение общественных потребностей в сохранении традиционной культуры, поддержка социально-культурной активности населения, использование в работе инновационных технологий для повышения качества работы, повышение профессионального мастерства работников культуры, организационно-методическая и информационно-аналитическая деятельность.

Сотрудники клуба и сельчане совместно проводят ряд культурно-досуговых мероприятий. В их число входят Сабантуй, Праздник села, фольклорно-обрядовые праздники Наруз, праздники родословных. В клубе свою работу ведут вокальный ансамбль «Умырзая», танцевальный коллектив «Мизгел», народный драматический театр «Яшьлек утлары», детский танцевальный коллектив «Бэхетле балачак», ансамбль мандолинистов «Миляш» и баянистов «Салават купере», фольклорный коллектив «Энжелэр», также работает любительское объединение «Краевед», спортивные теннисные и шашечные кружки. Участникам художественной самодеятельности Ябалаковского сельского дома культуры есть чем похвастаться — они неоднократно становились победителями, лауреатами, дипломантами и призерами районных и республиканских конкурсов и фестивалей.

Всего же в 2019-2020 годах в республике было модернизировано (построено, отремонтировано, реконструировано) 25 домов культуры. Кроме того, в 2021 году будет модернизировано 20 ДК (1 построен, 19 капитально отремонтировано и реконструировано).

Ранее ФАН сообщил о том, что в рамках нацпроекта «Культура» модернизирована Асяновская сельская библиотека.