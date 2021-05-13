Дмитрий Песков назвал здоровье Путина отменным

Москва, 13 мая. Президент России Владимир Путин прекрасно себя чувствует и не испытывает проблем со здоровьем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш, который прибыл в Москву с визитом, пообщается с российским лидером по видеосвязи. Эта новость несколько смутила журналистов, которые забеспокоились, что Владимир Путин заболел. Песков развеял страхи СМИ.

«Состояние здоровья Владимира Путина отменное, это (встреча по видеосвязи — Прим. ФАН) никоим образом не связано с состоянием его здоровья, это связано просто с режимом в отношении главы государства и с рекомендациями эпидемиологов», — рассказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Путин и Гутерреш обсудят ряд вопросов международной повестки, а также урегулирование палестино-израильского конфликта.