Испанский актер Альваро Морте объявил о завершении съемок в сериале «Бумажный дом»

Мадрид, 13 мая. Испанский актер Альваро Морте сообщил, что завершил съемки в финальной части популярного сериала «Бумажный дом».

Морте сыграл в сериале роль Профессора. Он поблагодарил поклонников за преданность и признался, что будет скучать по главному герою «Бумажного дома», сообщается в Telegram-канале, посвященном проектам стриминговой платформы Netflix. Премьера финальной части сериала запланирована на вторую половину 2021 года.

В сериале «Бумажный дом» снимались испанские актеры Хайме Лорэнте и Мария Педраса. Они встречались на протяжении двух лет, но в начале этого года СМИ узнали об их расставании.