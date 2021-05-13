Спасатели обнаружили шестерых туристов, пропавших в горах Абхазии

Сухум, 13 мая. В ходе поисковой операции на территории Абхазии была обнаружена группа пропавших туристов. По данным источника ФАН, нашли шестерых, о судьбе седьмого пока ничего не известно.

В республиканском МЧС приняли решение направить вертолет для поиска оставшегося любителя активного отдыха. Если операция с воздуха будет безуспешной, задействуют пешие группы.

Потерявшихся путешественников из нескольких регионов РФ искали больше суток. Люди пытались сами выбраться из горной местности. Ожидалось их появление недалеко от сухумской ГЭС. О седьмом туристе известно, что он отстал от основной группы, сообщал ФАН.