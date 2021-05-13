Украинский эксперт рассказал, как решить вопрос трудовой миграции

Киев, 13 мая. Контроль официального трудоустройства может удержать население в стране, заявил директор по персоналу строительной компании «Интеграл-Буд» Руслан Васютин.

Большая часть рынка находится в серой зоне. Это является основной причиной оттока строительных кадров из Украины, подчеркнул эксперт.

Статус сотрудников, которые выполняют физический труд, чаще всего не определен или вовсе отсутствует. Это касается и работников строительных площадок, рассказал Васютин. Избавиться от проблемы можно, если заняться упорядочиванием процесса официального трудоустройства, уточнили в материале.

Кроме того, эксперт сказал, что трудовые мигранты психологически не готовы к жизни и работе за рубежом. Этот вопрос необходимо рассматривать на государственном уровне, а также среди крупных организаций, которым важна репутация.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Украина на грани социального бунта.