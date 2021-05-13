Медведчуку грозит арест из-за невозможности внести залог

Киев, 13 мая. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал в здание суда, где ему изберут меру пресечения по делу о госизмене.

Депутат заявил о планах прокуратуры требовать его ареста или залога в размере более чем 10 млн долларов. При этом все счета политика заблокировали, из-за чего он оказался неспособен самостоятельно внести залог.

Ранее в доме Медведчука прошли обыски. По прибытию в офис генпрокурора депутат ознакомился с предъявленными ему обвинениями. Он назвал попытки правоохранителей привлечь его к уголовной ответственности частью политической расправы.