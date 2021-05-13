В Кремле отреагировали на новые сообщения про строительство «дворца в Геленджике»

Москва, 13 мая. Новые заявления о строительстве «дворца в Геленджике» являются ерундой, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать материал британской корпорации BBC, в которой говорится, что у нее якобы есть документы о строительстве «дворца». Представитель Кремля назвал эти сообщения ерундой.

«Нет, я не слышал о каком-то материале BBC, что бы там ни было — это все ерунда», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее Песков ответил на слухи о включении ЛДНР в состав России. По его словам, подобные предположения не соответствуют действительности.