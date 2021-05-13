Роспатент получил фотографии обновленного седана Logan

Москва, 13 мая. В ведомстве появились изображения седана в дизайне Dacia Logan. Возможно, именно в таком варианте авто поступит на российский рынок.

Изображения нового седана Dacia Logan появились в базе Роспатента. В будущем автомобиль может продаваться на российском рынке под логотипом Renault. Однако есть и другой вариант: в качестве нового Logan в Россию может прийти Renault Taliant — это седан, который идет на смену турецкой спецификации модели Renault Symbol.

Мировой дебют третьего поколения Dacia Logan состоялся еще осенью 2020 года, автомобили получили платформу CMF-B, на которой в том числе будут строиться новые автомобили Lada. По мнению экспертов, появление в России именно этой версии Logan наиболее вероятно.

Компания Renault также собирается выпускать электромобили и гибридные модели. Для них создается отдельный суббренд E-TECH.