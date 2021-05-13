Путин проведет 13 мая переговоры с генсеком ООН в режиме видеоконференции

Москва, 13 мая. Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проведут переговоры в формате видеоконференции.

Гутерриш прибыл в Москву 12 мая с двухдневным официальным визитом. Накануне он провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«В Москве с визитом находится генеральный секретарь ООН Гутерриш. И сегодня в режиме видеоконференции президент также пообщается с генсекретарем. Мы дадим сообщение, как мы делаем в случае телефонных разговоров», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Гутерриш обсудят ряд вопросов международной повестки, а также урегулирование палестино-израильского конфликта.