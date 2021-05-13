Американские солдаты продали оружие стрелку, расстрелявшему шестерых в Чикаго

Нэшвилл, 13 мая. Трое военнослужащих армии США были арестованы по обвинению в торговле оружием. Об этом со ссылкой на Министерство юстиции сообщает канал Fox News.

Согласно официальному заявлению представителей американской Фемиды, трое военнослужащих, приписанных к базе Форт Кемпбелл, на границе между Теннесси и Кентукки, были вовлечены в преступную схему по доставке оружия на восток США.

Канал незаконных поставок был вскрыт сотрудниками ФБР в результате расследования случая массовой стрельбы в Чикаго, произошедшей 26 марта, в ходе которой один человек был убит, еще пятеро получили ранения.

После изучения оружия, изъятого с места происшествия, следствие вышло на оружейные магазины округа Кларксвилл в Теннесси, а также магазинов в ряде округов штата Кентукки. Дальнейшее расследование установило, что в 2019 задержанные Демаркус Адамс, Джариус Брансон и Брендон Миллер, используя поддельные документы, купили в общей сложности 91 единицу оружия, которое позже перепродали в Чикаго.

Военнослужащим предъявлено обвинение в организации преступной группы, незаконной торговле оружием, мошенничестве и отмывании денег, по которым им грозит до 20 лет в тюрьме.