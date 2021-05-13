Автор строк «Мы никогда не будем братьями» просит украинцев помочь деньгами

Киев, 13 мая. Украинская поэтесса Анастасия Дмитрук попросила у подписчиков «задонатить» ей средства на творческую деятельность. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Известная стихотворением «Мы никогда не будем братьями» киевлянка заявила, что культуру следует поддерживать «не только словом или аплодисментами, а кошельком». Она предложила своей аудитории внести деньги на ее счет через специальную американскую платформу Patreon, которая была создана, чтобы творческие деятели получали денежные пожертвования, вроде зарплаты.

Дмитрук отметила, что в ее репертуаре есть еще множество стихов, которые могут всколыхнуть сердца поклонников, однако для качественного контента необходимы деньги. Поэтому писательница просит донаты на аренду студии, покупку техники, верстку, печать новых книг и прочее. Примечательно, что на момент публикации записи в подписчиках у Анастасии находилось всего пять человек. К настоящему моменту их стало 11.

«Минимальная сумма поддержки — 3 доллара (84 грн) в месяц. Это как вы угостите меня кофе с круассаном», — отметила двадцатитрехлетняя украинка.

Стихи Дмитрук «Мы никогда не будем братьями» стали символом размежевания Украины и России. Строки посвящены теме вхождения Крымского полуострова в состав РФ. С помощью них киевлянка выразила свою протестную позицию по поводу принадлежности республики.

В то же время украинские власти приняли закон о продаже собственных земель иностранцам. Соответствующий законопроект был принят в конце апреля 2021 года.