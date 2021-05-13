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Критика Tesla привела к сокращению продаж американских электрокаров в Китае

Экономика
Критика Tesla привела к сокращению продаж американских электрокаров в Китае
tesla.com  /  Tesla

Пекин, 13 мая. Продажи электромобилей производителя Tesla в Китае снизились в прошлом месяце из-за усиления критики в адрес американской компании.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в стране за апрель 2021 года было реализовано 25 845 автомобилей местного производства, тогда как в марте — 35 478 единиц. Аналитики отметили, что порядка 14 174 электрокаров было экспортировано с фабрики производителя в Шанхае, отчасти из-за спроса на европейском рынке.

Трудности для Tesla в Китае начались с марта, когда ее продукция оказалась под запретом в некоторых китайских военных и жилых комплексах. Причиной стали опасения по поводу сбора конфиденциальных данных с помощью камер и датчиков, встроенных в машины. После этого основатель и глава компании Илон Маск принял виртуальное участие на китайской конференции, где подчеркнул, что производитель не намерен использовать технологии транспортного средства для шпионажа и будет закрыт, если подобное случится.

Tesla приостановила продажу электроавтомобилей за биткоины из-за неэкологичного метода производства криптовалюты.

китай tesla европа электрокар
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