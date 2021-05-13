В американском сегменте МКС вышла из строя система получения воды

Вашингтон, 13 мая. Система получения воды вышла из строя в американском сегменте Международной космической станции, сообщает пресс-служба NASA.

Поломка системы не угрожает жизнедеятельности экипажа, так как на МКС есть запас воды, которого хватит на несколько месяцев. Кроме того, в распоряжении астронавтов есть запчасти для ее ремонта. Работа системы будет восстановлена в начале следующей недели.

«Система получения воды WPA в модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что система WPA способна получать питьевую воду путем переработки конденсата атмосферной влаги. Российский сегмент МКС оснащен подобными установками отечественной разработки.

Ранее стало известно, что создание российского космического робота «Теледроид» будет завершено к 2023 году. Робота отправят на МКС для работы в открытом космосе.