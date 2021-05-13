Кремль не планирует объявлять амнистию по случаю 76-летия Победы

Москва, 13 мая. Российские власти не планируют объявлять амнистию по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом спикер сказал, отвечая на вопрос журналистов: не будет ли объявлена амнистия в честь 76-летия Победы или Дня России, который празднуют 12 июня. Подобные сообщения в ближайшее время не планируются, уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента страны отметил, что Москва и Киев не могут решить вопрос по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Россия не является сторонницей этих событий, уточнили в материале.