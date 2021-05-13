Пентагон отработает над Аляской воздушный бой истребителей F-35

Вашингтон, 13 мая. ВВС США планируют провести на Аляске учения с симуляцией боевых действий на истребителях F-35, сообщили в минобороны Соединенных Штатов.

Пентагон планирует усилить обороноспособность подразделений, расположенных на Аляске. Параллельно с этим участилось проведение военных учений, включая и крупных. В ближайшее время состоятся очередные маневры ВВС Соединенных Штатов. Тренировки под названием Red Flag 21-2 состоятся в июне 2021 года. В них будут участвовать более сотни самолетов, включая и истребители пятого поколения F-35 Lightning II.

Командование заявляет, что основной целью учений является отработка сценариев воздушных сражений. Кроме американских, к отработке боев также будут привлечены пилоты ВВС Южной Кореи и Японии. Всего в маневрах будут задействованы свыше 1500 военнослужащих.

Западные специалисты ранее рассказали, почему ВВС США не станут воевать на истребителях F-35 в случае конфликта.