Российский аптечный рынок готовится к самой масштабной сделке за пять лет

Москва, 13 мая. Один из самых крупных фармакологических дистрибьюторов России может получить контроль над крупной сетью аптек.

Российская фирма «Катрен» может приобрести контрольный пакет акций группы компаний «Эркафарм». Последняя управляет брендами «Доктор Столетов», «Озерки» и «Самсон-фарма». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Точный размер сделки не разглашается, однако СМИ сообщают, что она может стать самой масштабной с 2017 года на аптечном рынке России. Тогда «Эркафарм» скупила другую сеть аптек, которая превосходила ее в три раза по числу торговых точек.

В нынешнем году компания планирует направить вырученные средства на погашение задолженности перед Сбербанком. По данным источников, долг может составлять до 5 миллиардов рублей.

«Сбер» ранее сообщал о намерении открыть в банковских отделениях аптеки.