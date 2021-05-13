По улицам Тулы с утра бегал голый мужчина

Тула, 13 мая. Спешащих на работу жителей города переполошил в утреннее время абсолютно обнаженный мужчина.

Человек без одежды бежал вдоль автодороги в Пролетарском округе, совсем не обращая внимания на дождливую погоду, автомобили и автобусы. Очевидцы сразу же зафиксировали экстравагантную пробежку на видео и разместили в соцсетях.

Как стало известно ФАН, необычная прогулка оказалась для мужчины недолгой. С помощью полицейских его нашли и доставили в медицинское учреждение. По имеющейся информации, появление голого человека на улице не связано с преступными деяниями. Медики оказывают мужчине необходимую помощь.