Первая экспертиза по казанскому стрелку дала отрицательные результаты

Казань, 13 мая. Специалисты провели исследования анализов обвиняемого в массовой бойне в Казани Ильназа Галявиева. Биоматериалы проверяли на наличие следов спиртного и наркотиков.

Согласно неофициальной информации, оба исследования показали отсутствие алкоголя и запрещенных веществ. Правоохранители обвиняют Галявиева в нападении на гимназию №175.

Вооруженный дробовиком 19-летний юноша расстреливал подростков и учителей. В ходе атаки погибли семеро школьников и двое взрослых. Стрелка планируют направить в Москву, чтобы специалисты дали заключение о его психическом состоянии, сообщал ФАН.