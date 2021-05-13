Актриса Стелла Ильницкая до сих пор не может простить предательство первого мужа

Москва, 13 мая. Актриса Стелла Ильницкая рассказала, что вспомнила о неудачном браке с первым мужем, молдавским артистом Георге Грыу, который оставил ее одну с маленьким ребенком на руках.

Стелла Ильницкая стала героиней нового выпуска программы «Судьба человека». В разговоре с ведущим Борисом Корчевниковым она призналась, что так и не смогла забыть прошлые обиды и простить первого мужа Георге Грыу.

По словам актрисы, когда родилась их дочь Лянка, ее супруг очень прохладно относился к ребенку, а спустя пару лет вообще оставил семью. Маленькую Лянку воспитывал сценарист Олег Казанцев, который стал вторым мужем Ильницкой. Звезда признается, что долгое время не говорила девочке, кто ее настоящий отец.

«Я не рассказывала не потому, что злилась или мстила, а потому, что просто не могла рассказать своему ангелочку, что ее бросили», — объяснила актриса.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

Георге Грыу вновь появился в жизни дочери после одного ТВ-шоу. В интервью он пожаловался на бедность и заявил, его наследница Лянка давно снимается в кино, имеет статус звезды, однако с ним на связь не выходит. Девушку тронули слова родного отца, поэтому она согласилась на встречу. По словам Ильницкой, ее дочь сумела оставить все обиды в прошлом, а вот ей самой этого сделать так и не удалось.

«Я работаю над этим. Знаю, что надо его простить. Если бы он обидел только меня, я бы давно простила. Но он обидел моего ребенка. Поэтому мне еще нужно постараться, чтобы это сделать», — поделилась актриса.

Недавно народный артист РСФСР Геннадий Хазанов в студии программы «Судьба человека» рассказал об отце Викторе Лукачере, который жил с ним в одном доме, но ни разу не общался с ним.