В ЛНР заявили об работе станции РЭБ на подконтрольной Киеву территории

Луганск, 13 мая. Народная милиция ЛНР зафиксировала работу станции радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины вблизи линии соприкосновения.

Как отмечается в сообщении пресс-службы военного ведомства республики, действие системы РЭБ было замечено в районе населенного пункта Орехово, который находится под контролем Киева.

«В зоне ответственности 14-й бригады ВСУ, с целью подавления сигналов управления БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вблизи населенного пункта Орехово зафиксировано применение станции РЭБ «Буковель-АД»», — указали в НМ ЛНР.

Данная информация подтверждается в отчете миссии ОБСЕ за 12 мая. При этом в ЛНР уже не раз подчеркивали, что украинские военные препятствуют работе международных наблюдателей.

Ранее в Луганске сообщали, что саперно-инженерные подразделения ВСУ установили около 300 мин в районе участка разведения сил и средств в Золотом.