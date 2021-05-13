Песков рассказал о помощи России в урегулировании палестино-израильского конфликта

Москва, 13 мая. Россия призывает Израиль и Палестину начать дипломатические переговоры. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля рассказал о позиции Москвы в вопросе палестино-израильского конфликта. По его словам, РФ прикладывает усилия для урегулирования этой ситуации.

«Вы знаете, что разные страны прикладывают усилия, все используют свои контакты с тем, чтобы побудить стороны к сдержанности, побудить стороны к прекращению действий, которые ведут к стремительно растущему числу жертв среди гражданского населения», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что стороны должны принять безальтернативность политико-дипломатических способов решения конфликта.

Ранее стало известно, что жители Израиля стали получать сообщения о возможных ракетных ударах со стороны сектора Газа.