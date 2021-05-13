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новостей
13:30
Экономика
Определена самая дорогая квартира в Москве
13:25
Общество
Пожарные в Тверской области спасли людей из горящей квартиры
13:21
Происшествия
Молодой петербуржец попытался пробраться в Эрмитаж по водосточной трубе
13:19
Шоу-бизнес
Экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина теряет волосы после комы
13:19
Политика
Израиль в ответ на обстрелы поразил десятки военных целей ХАМАС в секторе Газа
13:17
Происшествия
Прорыв трубы оставил без воды более 50 тыс. человек в Смоленской области
13:14
Происшествия
Уральского депутата задержали по подозрению в убийстве
13:13
Видео
Анатолий Вассерман раскрыл подробности съемок в клипе у Бузовой и высказался о ее творчестве
13:12
Политика
Итальянские журналисты рассказали о новом способе преодоления водной блокады в Крыму
13:10
Экономика
Правительство Украины начало регулировать цены на бензин
13:09
Общество
Ушла из жизни известный в Петрозаводске педагог Ляпина
13:09
Армия
Ереван выразил надежду на деэскалацию конфликта и вывод войск Азербайджана из Армении
13:09
Экономика
Водородная Hyundai Nexo установила мировой рекорд по дальности поездки
13:08
Общество
Более десяти новых пешеходных переходов появилось в Москве в апреле
13:08
Наука
В Роскосмосе выразили надежду на расширение повестки сотрудничества с Китаем
13:07
Экономика
Презентована новая цифровая приборная панель для Lada Vesta и XRAY
13:06
Политика
Трамп ведет переговоры с разработчиками соцсетей о возможном сотрудничестве
13:05
Общество
Дагестанские борцы представят на Олимпиаде в Токио восемь стран
13:05
Экономика
Банк может повысить ставку по одобренной ипотеке при определенных условиях
13:04
Политика
Экс-депутат Рады призвал сделать выводы из убийства историка Щукина на Украине
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В Южном военном округе развернут новый полк РХБЗ

Армия
В Южном военном округе развернут новый полк РХБЗ
transmash-omsk.ru  /  Омсктрансмаш

Ростов, 13 мая. Отдельный полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вошел в состав войск Южного военного округа (ЮВО).

Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЮВО. Ее представители отметили, что полк РХБЗ сформирован в Южном военном округе впервые, он полностью укомплектован личным составом и техникой и готов к выполнению поставленных командованием задач уже нынешним летом.

На вооружении отдельного полка РХБЗ в составе общевойсковой армии ЮВО имеются тяжелые и пехотные огнеметы, автомобили аэрозольной маскировки и специальной обработки, разведывательные машины и мобильные химические лаборатории.

Ранее сообщалось о формировании новой дивизии ВС РФ в Калининградской области.

вс рф юво рхбз
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