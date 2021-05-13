В Южном военном округе развернут новый полк РХБЗ

Ростов, 13 мая. Отдельный полк радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вошел в состав войск Южного военного округа (ЮВО).

Сообщение об этом опубликовала пресс-служба ЮВО. Ее представители отметили, что полк РХБЗ сформирован в Южном военном округе впервые, он полностью укомплектован личным составом и техникой и готов к выполнению поставленных командованием задач уже нынешним летом.

На вооружении отдельного полка РХБЗ в составе общевойсковой армии ЮВО имеются тяжелые и пехотные огнеметы, автомобили аэрозольной маскировки и специальной обработки, разведывательные машины и мобильные химические лаборатории.

Ранее сообщалось о формировании новой дивизии ВС РФ в Калининградской области.