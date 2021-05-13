Представитель Кремля ответил на вопрос о поездке Путина в Казань

Москва, 13 мая. Президент России Владимир Путин пока не планирует поездку в Казань, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, планирует ли Путин поездку в Казань после трагических событий, произошедших в столице Татарстана.

«Путин после трагедии в 175-й школе дал все необходимые поручения, поездки в Казань пока в планах нет», — ответил Дмитрий Песков.

Напомним, 11 мая в казанской школе произошла стрельба. Трагедия потрясла не только всю страну, но и зарубежье. Многие иностранные лидеры выразили соболезнования в связи с произошедшим. Как сообщало Федеральное агентство новостей, состояние доставленных из Казани в Москву четверых пострадавших детей остается тяжелым.