Навальный подал административный иск к ИК-3 во Владимирской области

Владимир, 13 мая. Осужденный блогер Алексей Навальный пытается затеять очередную судебную тяжбу. На этот раз он подал в суд на ФКУ ИК-3.

Преступник Навальный находится сейчас в стационаре на территории данного исправительного учреждения. Новый иск касается оспаривания решения, действия (бездействия) государственного органа. По неофициальной информации, иск в суд поступил, но производство по нему пока не началось.

Весной блогер затеял тяжбу с ИК-2, куда был помещен для отбытия наказания. На 19 мая назначено рассмотрение иска Навального против СИЗО в Москве. Блогер возмущен, что в его деле стоит пометка о склонности к побегу, сообщал ФАН.