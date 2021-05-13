Алтайский край наладил поставки мороженого во Вьетнам

Барнаул, 13 мая. Первая партия мороженого из Алтайского края была поставлена во Вьетнам в мае, следует из данных регионального управления Россельхознадзора.

Экспорт алтайского мороженого ранее был налажен в Монголию и Китай. Так, за 2020 год регион поставил китайским потребителям свыше 300 тонн продукции. Теперь азиатский рынок поставок местных товаров расширился. Экспортером было пройдено ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Вьетнама. Первая партия была досмотрена инспекторами Россельхознадзора, проведен документарный и лабораторный контроль, сообщает «Алтайская правда».

Среди покупателей российского мороженого лидирующую позицию заняли США. С начала текущего года поставки продукции увеличились в 3,7 раза — до 1,9 тысячи тонн. Россия нарастила поставки данного товара на 13%, до 5,6 тысячи тонн в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).